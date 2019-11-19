شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

مدير عام مديرية شحن يفتتح البوابة الرئيسية لمركز السلطان قابوس الصحي الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435372 الميسري يلتقي القيادات النسوية بالمهرة الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435375/ البحسني يوجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد العابثين بالثروة السمكية الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435379/ محافظ حضرموت ينعي العقيد علي جمعان محروس الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435381/ بالإسم.. قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره لقوا مصرعهم في الحديدة (خاص) الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435382/ الحوثيون يختطفون ثلاث سفن في البحر الأحمر الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435385/ الكثيري يلتقي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435387/ Advertisements وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري يعزي أبناء الأستاذ عيديد طه عيديد في وفاة والدتهم الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435389/ ماذا يعني عودة رئيس الحكومة إلى عدن ؟! الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435364/ مأرب.. مكتب الصحة يبدأ حملة رش ضبابي بمديرية الجوبة لمكافحة الأوبئة الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435363/ ذمار.. المليشيا تنهب أراضي مواطنين بزعم تبعيتها للأوقاف الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435359/ بيان مهم للتحالف حول اختطاف ميليشيا الحوثي قاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435356/ القوات المشتركة تتوعد الميليشيات بمفاجأت خلال الأيام القادمة الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435347/ شبوة .. توجهات لإقامة محطة كهرباء بالغاز الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435343/ التحالف العربي : زوارق للميليشيات خطفت سفينة كورية بالبحر الأحمر الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435341/ ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435340/ الكشف عن الأجانب الذين يحق لهم الاكتتاب في أرامكو الإثنين 18 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435338/

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