مناقشة خطط وجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب بحضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

استقبل محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل الذي وصل الى مدينة المكلا.

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وخلال اللقاء تطرق المحافظ الى ما تم إنجازه في المحافظة وآفاق التطور في مختلف المجالات وتطبيع الحياة وسير عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم.. منوها بالدعم الأمريكي لليمن لمواجهة الإرهاب وانقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة.

بدوره نوه السفير الأمريكي بجهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية بحضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة والمضي نحو التنمية.

وأكد على ضرورة اصطفاف الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن "اتفاق الرياض" وبسرعة تنفيذ بنوده بما يخدم التئام المؤسسات والسلم الاجتماعي في المحافظات المحررة.

الى ذلك عقد اجتماع ضم قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مع السفير الأمريكي والطاقم المرافق له، كرس لمناقشة خطط وجهود السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في استتاب الأمن ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات التنمية ودعم الشباب وإشراك المرأة في العمل وصنع القرار.