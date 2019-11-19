إقامة معرض تشكيلي للفنان وسام العنسي بالعاصمة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 - القاهرة

نظم المركز الثقافي المصري للتعاون الدولي في العاصمة المصرية القاهرة،اليوم، معرض الفن التشكيلي للفنان وسام العنسي تحت عنوان "ريشة هائمة في سماء اليمن".

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واحتوى المعرض الذي يستمر حتى 21 من الشهر الجاري، على العديد من الاعمال التي تركزت على الفن والمورث اليمني من عمارة وزخارف وحلي وملابس وريف وبحر وجبل.

ورسمت اللوحات بالألوان الزيتية على قماش ومجموعة من اللوحات بالألوان المائية، كما أن هناك لوحات رسمت بالأبيض والأسود.

حضر افتتاح المعرض نائب وزير الثقافة الدكتور عبدالله باكداده، ومدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة المستشارة عائشة العولقي.