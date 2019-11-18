شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي رئيس الإمارات بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 - عدن بعث رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة، لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عزاه فيها بوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقال الرئيس في برقيته "ببالغ الحزن والآسي تلقينا نباء وفاة أخيكم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان،وبهذا المصاب الأليم نشاطركم الحزن والأسى ولقيادة وشعب الامارات الشقيق مبتهلين للمولى عز وجل ان لا يريكم مكروه سواه مبتهلين للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته،وان يلهمكم وأهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظكم والشعب الإماراتي الشقيق من كل سوء ومكروه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعزي رئيس الإمارات بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.