سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في تعز بـ80 طنا من الادوية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن، خمس شاحنات تحمل 80 طن من الادوية المتنوعة، مخصصة للقطاع الصحي بمحافظة تعز .

وقال مصدر بالسلطة المحلية ، انه يجري التحضير مع مركز الملك سلمان للإغاثة للتوقيع على اتفاقية لتأهيل مركز الاطراف بتعز ، بالاضافة الى دعم مستشفيات تعز بسيارتين اسعاف . وثمن المصدر الجهود الكبيرة والدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان لمحافظة تعز ودعمه للمختلف القطاعات.

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