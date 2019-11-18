الكثيري يلتقي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور / شائع محسن الزنداني .
و في اللقاء اشاد الوكيل الكثيري بجهود سفارتنا في الرياض و تقديمها لخدماتها للجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية و دورها الهام التنسيقي في بين بلادنا و حكومة خادم الحرمين الشريفين.
بدوره اشار الدكتور شائع محسن الزنداني الى ان السفارة و كل العاملين فيها يبذلون قصارى جهدهم لخدمة الجالية اليمنية الكبيرة في السعودية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و وزير الخارجية مشيدا بدور السلطة المحلية بوادي حضرموت في الحفاظ على عمل منفذ الوديعة البري الذي يعد حاليا المنفذ البري الوحيد الرابط بين بلادنا و المملكة العربية السعودية و كذا مطار سيئون الدولي .
و تناول اللقاء جملة من المواضيع و الأفكار ذات الارتباط بعمل سفارتنا في الرياض و بما من شأنه تعزيز مستوى الخدمة للجالية اليمنية.
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