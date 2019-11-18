شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري يعزي أبناء الأستاذ عيديد طه عيديد في وفاة والدتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - سيئون رفع وكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، خالص التعازي وعظيم المواساة للاستاذ أبوبكر عيديد المدير السابق لمشروع الحفاظ على المياه والتربة بحضرموت والدكتور أنيس عيديد مدير عام هيئة مستشفى سيئون وأخيه حسن عيديد مدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بشبام حضرموت، في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى "والدتهم الفاضلة" التي وافاها الأجل بمدينة سيئون بحضرموت.

وابتهل وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء إلى المولى تعالى أن يغفر لها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري يعزي أبناء الأستاذ عيديد طه عيديد في وفاة والدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.