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بالإسم..  قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره لقوا مصرعهم في الحديدة (خاص)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

بالإسم..  قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره لقوا مصرعهم في الحديدة (خاص)

خاص_الخليج 365

كشف وضاح الدبيش الناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي أن قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره حيث لقوا مصرعهم في الحديدة مؤخراً.

 

 

وقال "الدبيش" إن قائد مليشيا الحوثي لمربع الصالح في مدينة الحديدة لقيَ مصرعه في المستشفى أمس الأحد متأثراً بجراحه. 

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وأضاف أن القيادي أبو محمد الشطبي المنحدر من ريمه أصيب قبل أيام في هجوم فاشل على منطقة الفازه جنوب الحديدة انتهى بمصرع ستة من عناصره. 

 

 

وذكر أن الشطبي تم تكليفه عقب تثبيت نقاط المراقبة بشن هجوم على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازه حيث أصيب أثناء الهجوم بجروح بليغة ليلقى حتفه يوم أمس في المستشفى.

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