- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالإسم.. قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره لقوا مصرعهم في الحديدة (خاص) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
كشف وضاح الدبيش الناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي أن قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره حيث لقوا مصرعهم في الحديدة مؤخراً.
وقال "الدبيش" إن قائد مليشيا الحوثي لمربع الصالح في مدينة الحديدة لقيَ مصرعه في المستشفى أمس الأحد متأثراً بجراحه.
وأضاف أن القيادي أبو محمد الشطبي المنحدر من ريمه أصيب قبل أيام في هجوم فاشل على منطقة الفازه جنوب الحديدة انتهى بمصرع ستة من عناصره.
وذكر أن الشطبي تم تكليفه عقب تثبيت نقاط المراقبة بشن هجوم على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازه حيث أصيب أثناء الهجوم بجروح بليغة ليلقى حتفه يوم أمس في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالإسم.. قيادي حوثي يلتحق بـ 6 من عناصره لقوا مصرعهم في الحديدة (خاص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.