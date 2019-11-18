محافظ حضرموت ينعي العقيد علي جمعان محروس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القائد العسكري بلواء حضرموت العقيد علي جمعان محروس ، الذي وافاه الأجل اليوم متأثراً بأزمة مرضية .

Advertisements وأكد المحافظ خسارة المؤسسة العسكرية وقوات المنطقة العسكرية الثانية لقامة وطنية عرفت بشجاعتها والقيام بمهامها الوطنية والعسكرية، بالإضافة إلى علاقات الفقيد الاجتماعية والرياضية . رافعاً خالص التعازي باسم قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية لأولاد وأشقاء وذوي الفقيد ط ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وانا إليه راجعون .

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