البحسني يوجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد العابثين بالثروة السمكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالثروة السمكية ومستخدمي الاصطياد غير القانوني "الحوي" .

Advertisements وشدد المحافظ على الأجهزة العسكرية والأمنية بمراقبة الصيادين غير المنظبطين والعابثين بالثروة السمكية والذين يعملون على الإضرار بالأسماك ومراعيها وانقراض بعض الأسماك عبر استخدامهم لطرق اصطياد ووسائل ممنوعة . ودعا المحافظ ، الأجهزة المعنية في هيئة المصائد وخفر السواحل بمراقبة المخالفين ، والتعامل بجدية وحزم مع أي بلاغات تصلهم بهذا الخصوص . وأكد أن إجراءات صارمة ستنال المخالفين الذين يضرون بمخزون حضرموت السمكي ويخالفون قوانين تنظيم الاصطياد .

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