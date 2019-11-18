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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مكتب الصحة يبدأ حملة رش ضبابي بمديرية الجوبة لمكافحة الأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365
بدأ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم الاثنين تنفيذحملة رش ضبابي بمديرية الجوبة في إطار خطة المكتب لمكافحة الأوبئة وعلى رأسها وباء حمى الضنك الذي ينتشر عن طريق البعوض.
وقالت مصادر محلية إن فرق تابعة لمكتب الصحة بالمحافظة قامت بالرش الضبابي في قرى مناطق نجا والجديدة وعدد من قرى المديرية التي ينتشر فيها حمى الضنك بشكل واسع، في إطار حملة واسعة تستهدف جميع القرى والمناطق بالمديرية تستمر لمدة أسبوع.
هذا ويعمل مكتب الصحة على استكمال الإعداد والتجهيز لتنفيذ حملات رش ضبابي ومكافحة للأوبئة في مديريات حريب، وصرواح، والوادي ومدينة مأرب، ورحبة ضمن خطة السلطة المحلية لتنفيذ حملة رش ضبابي ورذاذي وحملات نظافة وتثقيف صحي لمواجهة حمى الضنك والكوليرا والأمراض الفيروسية والبكتيرية المنقولة عبر البعوض والهواء والمياه.
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