القوات المشتركة تتوعد الميليشيات بمفاجأت خلال الأيام القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

توعدت القوات المشتركة الجنوبية في الضالع، ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمفاجأت خلال الأيام القادمة رداً على إعتداءاتها على القرى والمناطق الأهلة بالسكان المحيطة بجبهات القتال غرب مديرية قطعبة .

Advertisements

وقال المسؤول الإعلامي لجبهة الفاخر، الإعلامي، مرزوق الصيادي، أن القوات المشتركة لن تقصف مكتوفة الايدي ازاء استمرار مليشيات الحوثي الانقلابيه قصفها للمناطق المحيطة بجبهات القتال وسترد بقوة .

اكد أن استمرار مليشيات الحوثي الانقلابيه قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان المحيطة بجبهات القتال غرب مديرية قعطبه يكشف حقيقة إرهاب مسلحي الحوثي بسفكهم دماء الأبرياء دون وازع من دين او قيم اخلاقية، يأتي ذلك بعد تواصل القصف العشوائي والمتعمد للمليشيات الانقلابيه لقرية قروض المحاذية لمديرية الحشاء غربا وسقوط ضحايا مدنيين أطفال ونساء وقد اصيبت امرأتان في ساعة متأخرة من مساء الامس بالاضافه الى قصفها قرية بتار استهدق منزل المواطن بشير احمد فتاحي علاوة على القصف السابق للقرى .

وقال الصيادي ان القوات المشتركة المسنودة بقوات الحزام الامني لن تقف مكتوفة الايدي حيال هذا القصف العشوائي والمتعمد الإجرامي لأستهداف المواطنين الأبرياء, وأن الأيام القادمة ستشهد مفأجأت وسيتم وضع حد لمسلحي الحوثي على اصعدة مختلفة.