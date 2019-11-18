بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. الفنانة "هنا الزاهد" تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو “مثير” من هذا المكان (شاهد)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

شاركت هنا الزاهد فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهي ترقص على جسر، بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة.

وظهرت هنا الزاهد بـ بدي أسود وبنطلون جينز، وكشف الفيديو عن رشاقتها، ولم تضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز جمالها.

واختارت هنا الزاهد مجموعة كاجول وعصرية من الإكسسورات حيث إرتدت مجموعة سلاسل باللون الاسود مع خاتم رقيق، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها.

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وظهرت هنا الزاهد بـ بدي أسود وبنطلون جينز، وكشف الفيديو عن رشاقتها، ولم تضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز جمالها.

واختارت هنا الزاهد مجموعة كاجول وعصرية من الإكسسورات حيث إرتدت مجموعة سلاسل باللون الاسود مع خاتم رقيق، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها.

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