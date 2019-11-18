ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019م، عدد من الرحلات من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا . Advertisements رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء .

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