شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدبيش" يكشف لــ "الخليج 365" معلومات جديدة حول احتجاز الميليشيات لسفينة وزوارق كورية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

كشف الناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي" وضاح الدبيش " بأنه أمس بعد منتصف الليل، مليشيات الحوثي وقبالة جزيرة كمران، وفي المياة الإقليمية القريبة لجزيرة كمران تم الإحتجاز والقبض على باخرة كورية تحمل على متنها معدات وأدوات حفر وطاقمها المؤلف من 28 فرد يحملون الجنسية الكورية وعدة جنسيات أخري، والباخرة تتبع كوريا الجنوبية.

وقال الدبيش في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن مليشيا الحوثي احتجرت الباخرة، وحتي الان ما زالت تختطف وتجبر البواخر على تفريغ معداتهم في شواطىء جزيرة كمران، وتم ابلاغ الامم المتحدة والذي لم يتم رد من الامم المتحدة ، وهو يعد تهديد للملاحة الدولية ، وهو تحدي وتصعيد لتهديد الملاحة الدولية.

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وأضاف "الدبيش" بأن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات في خطوط الملاحة الدولية والتي لا تهدد اليمن فقط بل العالم، مؤكداً سيكون هناك ضربات مؤلمة لمليشيا الحوثي لردعها.

يذكر أن وزير الخارجية محمد الحضرمي قد أدان ، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران.



وأكد الحضرمي أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وطالب الوزير بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في اسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الامن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الامن والسلم الدوليين.