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الميليشيات تصعد في الحديدة وتقصف منازل المواطنين بالجبلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الميليشيات تصعد في الحديدة وتقصف منازل المواطنين بالجبلية

الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تصعيدها العسكري وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بوقف إطلاق النار .

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وشنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف عشوائي على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الجبلية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، حسبما ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة .

ذكرت مصادر محلية في الجبلية ان المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب منازل المواطنين جنوب المنطقة ، وسقطت بشكل عشوائي على البلدة الصحراوية .

وأفادت المصادر عن تعرض منازل ومزارع المواطنين شرق الجبلية للإستهداف الهستيري من قبل مليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا .

وأكدت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف التي قامت بها المليشيات الحوثية في أكثر من منطقة بالجبلية خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين ، علاوة على حالة الخوف والذعر والهلع في صفوف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال . 

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