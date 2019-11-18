مأرب .. مكتب الصحة يتسلم 95 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

مأرب - الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم (95) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .



Advertisements

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن هذه المساعدات سيتم توزيعها على مستشفيات المحافظة والمرافق الصحية في بعض المديريات المجاورة والتابعة لمحافظتي البيضاء وشبوة.

ونوه وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، بالدور الانساني الكبير لمركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص .

وأشار الى احتياج القطاع الصحي بالمحافظة للكثير من الدعم لتغطية العجز الناجم عن ارتفاع تعداد سكان المحافظة التي استقبلت مئات الالاف من النازحين من مختلف المحافظات وتفشي العديد من الامراض والاوبئة في ظل الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.