لقاء موسع بالمكلا يبحث أوجه التعاون الأمني مع المختصين في سفارة الولايات المتحدة لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عقد اليوم بالمكلا لقاء موسع ضم قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية بالمحافظة، ونظرائهم في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، وسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا السيد كريستوفر هنزل .



وفي اللقاء قدّم محافظ حضرموت شرحاً للخطوات التي تمضي بموجبها السلطة المحلية لحفظ الأمن والتنمية واستمرار عمل المؤسسات الحكومية ، وما تتميز به المحافظة من مشاريع في مجال التنمية والاهتمام بقطاعات الشباب والرياضة والمرأة ، وجهودها في مكافحة الإرهاب.

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وأثنى السفير الأمريكي على تجربة حضرموت في مجال العمل المؤسسي وإشراك المرأة ودعم الشباب ، معرباً عن تقديره للجهود المعتملة في حضرموت التي تعد نموذجاً للعمل المؤسسي الأمني والإداري .

وجرى في اللقاء استعراض خطط وجهود السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في استتاب الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب ، وفي مجالات التنمية ودعم الشباب وإشراك المرأة في العمل وصنع القرار .

كما بحث الاخوة في قيادات المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة مع نظرائهم في سفارة الولايات المتحدة أوجه التعاون في القضايا ذات الطابع التنموي والأمني والحرب على الإرهاب .