البحسني يلتقي بالمكلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

وصل اليوم الى المكلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في زيارة لمحافظة حضرموت .



والتقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالسفير الأمريكي ، مرحباً به في حضرموت ، ومؤكداً أهمية الزيارة التي في سياق زيارات متعاقبة لسفراء دول العالم إلى حضرموت .

وقدٌم المحافظ تقريراً عن أهم ما تم إنجازه في المحافظة وآفاق التطور في مختلف المجالات وتطبيع الحياة وسير عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم ، وأهم احتياجات المحافظة .

وقدّر المحافظ ، دور الولايات المتحدة بدعم اليمن في التصدي للانقلابيين الحوثيين والحرب على الإرهاب .

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وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية أهمية أن تمضي حضرموت بهذه التجربة الفريدة والنموذجية وضرورة وقوف جميع دول العالم ودعمهم لهذه التجربة .

وأثنى السفير الأمريكي

كريستوفر هنزل، على جهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في حضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة والمضي نحو التنمية .

وأكد على ضرورة اصطفاف الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن "اتفاق الرياض" وبسرعة تنفيذ بنوده بما يخدم التئام المؤسسات والسلم الاجتماعي في المحافظات المحررة .

وأهدى محافظ حضرموت درع المحافظة لسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا تعبيراً عن الشكر لجهود الولايات المتحدة في دعم اليمن ، ولجهوده في دعم توجهات السلطة المحلية واحتياجات المحافظة .