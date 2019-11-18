حضرموت.. مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش المخدر

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، كمية من مادة "الحشيش المخدر"، كانت في طريقها إلى المكلا عاصمة حضرموت شرقي اليمن.



وتُقَدّر الكمية المضبوطة وفق الاجهزة الأمنية بنحو 28 كيلو جرام.



ونقل "الإعلام الأمني بالمحافظة"، عن مدير ادارة مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي قوله: "أن رجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع رجال الأمن في الديس الشرقية تمكنوا من ضبط سيارة كورولا وفيها كمية كبيرة من "الحشيش المخدر".



وأضاف "بعد القيام بتفتيش السيارة تم العثور على حشيش مخبأ في أبواب السيارة وداخل صندوق مثبت أسفل السيارة".



ودعا المقدم "لحمدي" قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ودول التحالف العربي إلى تقديم المزيد من الدعم لإدارة مكافحة المخدرات لتتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه وبما يتناسب مع حجم ونوعية المهام الصعبة التي يقوم بها رجال المكافحة.



وتنفذ قوات مكافحة المخدرات وأجهزة أمنية مختلفة حملة أمنية واسعة في مديريات ساحل حضرموت لتثبيت الأمن ومكافحة الجريمة.



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