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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تدعم وزارة الشباب والرياضة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365
قدمت جمهورية الصين الشعبية، دعماً لوزارة الشباب والرياضة اليمنية، وذلك خلال لقاءه الوزير نايف البكري، اليوم الإثنين، بالسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ .
وقالت صفحة السفارة الصينية لدى اليمن على تويتر، أن السفارة قدمت بعض المساعدات التي شملت معدات رياضية إلى الوزارة .
وخلال اللقاء، قدم السفير الصيني تهانيه للوزير على الإنجازات التي يحققها الرياضيون اليمنيون .. متمنياً للمنتخب الوطني اليمني لكرة القدم النتيجة الجيدة في المباراة مع سنغافورة غدا .
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