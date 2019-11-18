الصين تدعم وزارة الشباب والرياضة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

قدمت جمهورية الصين الشعبية، دعماً لوزارة الشباب والرياضة اليمنية، وذلك خلال لقاءه الوزير نايف البكري، اليوم الإثنين، بالسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ .

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وقالت صفحة السفارة الصينية لدى اليمن على تويتر، أن السفارة قدمت بعض المساعدات التي شملت معدات رياضية إلى الوزارة .

وخلال اللقاء، قدم السفير الصيني تهانيه للوزير على الإنجازات التي يحققها الرياضيون اليمنيون .. متمنياً للمنتخب الوطني اليمني لكرة القدم النتيجة الجيدة في المباراة مع سنغافورة غدا .