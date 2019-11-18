إعلامي جنوبي يكشف عن مخطط الميسري لإثارة الفوضى في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر، عن مخطط وزير الداخلية، أحمد الميسري لإثارة الفوضى في عدن .. لافتاً إلى أن ما شهدته مديرية دار سعد، ليل أمس، هو أحد فصول هذا المخطط .



وقال بن لغبر في سلسلة تغريدات له بتويتر، تعليقاً على أحداث أمس، "مخطط أشرف عليه بشكل مباشر أحمد الميسري قبل اربعة أيام بالتحديد وصلت لهم عبر احد المقربين من لبيب العبد 90مليون ريال، وقبلها وصلتهم مبالغ كبيرة واسلحة من البيضاء ومارب وتم شراء اخرى من اماكن محددة" .. مشيراص إلى أن موجة ارهاب ارادو منها الفوضى فاسقطها الابطال .

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وأضاف كلنا يعلم ان عصابات الارهاب والسطو البلطجة تعشعش منذ زمن في دار سعد، وبعض الاحياء الاخرى، والامر ليس بجديد .. مشيراً إلى أن تلك العصابات الارهابية تحاول بكل قوتها نشر الارهاب والفوضى تنفيذا لاجندات من يدفع والمفارقة ان من يدفع كان دائما سلطات الاحتلال.

وأكد بن لغبر على ضرورة إستمرار العملية الامنية شمالي عدن حتى اجتثاث العصابات الارهابية وذلك واجب ليس فقط رجال الامن بل كل جنوبي وكل حر شريف، وذلك الشرع والقانون .. معتبراً مساعدة تلك العصابات ولو بكلمة يعد مشاركة في الارهاب وتحريضا عليه، ولامساومة ولاتساهل بدماء واموال وامن الناس .

وبحسب بن لغبر فإن تلك العصابات ليست وليدة الحرب، فقد ولدها وسلحها عبدالحافظ السقاف قبل عقد ونصف واكثر وتبناها المؤتمر وعبدالكريم شايف ثم سلحها مرة اخرى حزب الاصلاح ووحيد رشيد قبل ان يتبناها الميسري منذ سنوات ويدفع لها بسخاء من اجل القتل والسطو والنهب والارهاب .