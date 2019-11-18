عاجل.. السفير الأمريكي يصل إلى حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

أفادت مصادر محلية، لـ(الخليج 365) أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وصل اليوم الإثنين، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت .



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وأضافت المصادر، أن السفير أشاد بتجربة حضرموت في حفظ الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب .

وفي أواخر يوليو الماضي، زارت مساعدة وزير الخارجية الامريكي دينيس ناتالي برفقة وفد رفيع محافظة حضرموت بهدف تقديم المساعدات في عدة مجالات وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت.

وقالت ناتالي إن الولايات المتحدة تركز حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها .. مشيرة إلى حضرموت نجحت في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن، الأمر الذي يهيئ لتقديم مساعدات في مجالات أخرى وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت.