عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبدالملك: السعودية تقوم بجهود كبيرة لاستقرار اليمن

الإثنين 18 نوفمبر 2019

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قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إن السعودية تقوم بجهود كبيرة في سبيل استقرار اليمن، مشيرًا إلى أن هناك خططًا قصيرة الأمد للاستقرار السياسي.



ووصل عبدالملك، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة في عدن لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقع الجانبان على اتفاق الرياض في وقت سابق من الشهر الماضي، بحضور ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الأمير محمد بن زايد آل نهيان.