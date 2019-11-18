شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : غادة عبد الرازق شبه عارية على السرير ومفاجأة صادمة عن ماكانت تتعاطاه .. (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - غادة عبد الرازق المثيرة للجدل منذ صعودها القوي على الساحة الفنية، ظهرت مرة أخرى مستلقية على سرير نومها وهي شبه عارية كما فعلت منذ فترة و أثارت ضجة كبيرة حيث كشفت عن صدرها للعامة.

المصيبة ان من يشنر الفيديوهات والصور هي نفسها، وتعود تعتذر إنها لم تنتبه أو لم تقصد، كما حصل معها أول مرة عندما إعتذرت إنها كانت تعبانة جدا وخرجت لتسلم على متابعيها على سناب شات ولم تنتبه أن صدرها عاري وفق الدبور .

وعادت هذه المرة لتكشف عن جسدها من جديد، حتى علق أحد المتابعين لها، غيري نوع المخدرات فضحتينا.

وعلق آخر عليها ثاني كمان فضيحة..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : غادة عبد الرازق شبه عارية على السرير ومفاجأة صادمة عن ماكانت تتعاطاه .. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.