اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة

الخليج 365

واصلت مليشيا الإخوان في محافظة شبوة اختطاف المواطنين والمناهضين لها بحجة أنهم مطلوبين أمنياً.

 

وقالت المصادر إن مليشيا الإخوان اختطفت اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، مواطنين اثنين من مديرية حبان، وقامت بنقلهما إلى مكان مجهول.

Advertisements

 

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الإخوانية أصدرت مؤخراً قائمة بأسماء المعارضين لها والمواطنين الرافضين لوجودها بشبوة من أجل القبض عليهم والتنكيل بهم.

 

ونشرت مليشيا الإخوان أمس آليات عسكرية في مديرية حبان وعدد من مناطق المحافظة بحجة ملاحقة مطلوبين أمنيا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا