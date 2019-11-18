مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

واصلت مليشيا الإخوان في محافظة شبوة اختطاف المواطنين والمناهضين لها بحجة أنهم مطلوبين أمنياً.



وقالت المصادر إن مليشيا الإخوان اختطفت اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، مواطنين اثنين من مديرية حبان، وقامت بنقلهما إلى مكان مجهول.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الإخوانية أصدرت مؤخراً قائمة بأسماء المعارضين لها والمواطنين الرافضين لوجودها بشبوة من أجل القبض عليهم والتنكيل بهم.

ونشرت مليشيا الإخوان أمس آليات عسكرية في مديرية حبان وعدد من مناطق المحافظة بحجة ملاحقة مطلوبين أمنيا.