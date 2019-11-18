قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في منبه بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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