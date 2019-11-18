"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، أبزر عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019:

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