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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يصل إلى عدن برفقة 3 وزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وبرفقته 3 وزراء.
وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وصل اليوم الإثنين إلى عدن برفقة وزراء النفط والتربية والكهرباء.
من جانبها قالت صحيفة العرب، نقلاً عن مصادرها بأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وافقت على عودة الوزارات الخدمية إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض.
وكان مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.
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