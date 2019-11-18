شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يغادر الرياض متجهاً إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يغادر الرياض متجها إلى عدن الإثنين 18 نوفمبر 2019 Advertisements البيمن العربي - متابعات غادر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية، متجها إلى مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

وبحسب مصادر تحدثت لـ“إرم نيوز“ فإن معين عبدالملك يرافقه ”وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والاتصالات والتعليم والتعليم العالي وعدد من النواب والمستشارين“. وأشار المصدر إلى أن عبدالملك ومرافقيه ”يرجح ان يصلوا عدن في غضون ساعة من الان، وسيلحق بهم وزراء آخرون إلى عدن مساء اليوم“.

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