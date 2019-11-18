ماذا قال الوزير " قباطي" حول رحلة نجله "شادي".. وعلاقة الأخير بـ "جون كيري"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الشحات غريب

تحدث وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، حول مسيرة نجله "شادي قباطي" الناجحة والتي لاقت ترحيب دولي كبير.

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وقال الوزير في حوار خاص لــ "الخليج 365":إنه تعلم تجربة تربية أولادة من أبيه، قائلاً يتذكر قوله بأن نقاط نجاحك يكون أولادك في مستواك أو أكثر منك لا أقل، موضحاً بأن شادي يدرس في الإقتصاد والعلوم السياسة في أكبر جامعات العالم ويُدرس تحت يد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، فالقضية قضية تراكم داخل الأسرة.

وكُرم شادي قباطي من السفير الفلسطيني باسم عبدالله الآغا سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية بإسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الطالب اليمني بدرع فلسطين وشهادة تقديرية نظرا لتميزه وتفوقه العلمي معتبرا نجاحه نجاح لكل شاب فلسطيني وعربي، ويأتي هذا التكريم في ظل نجاحات علمية حققها شادي، والذي اعتبره الوزير قباطي بأن شادي انتهج مسيرته كما علمه أباه وأوصاه.