- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
أكد مصدر تربوي بمحافظة إب، إسقاط مليشيا الحوثي للمئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلم ومعلمة من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب.
وأفاد المصدر، بأنه فصل 788 معلم ومعلمة يأتي بعد قيام المليشيا بفصل 500 معلم ومعلمة في ينائر الماضي.
وفي مايو 2018م أقدمت على فصل نحو 1100معلم ومعلمة بمختلف مديريات محافظة إب، ليرتفع العدد إلى قرابة 2400 معلم ومعلمة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة.
يذكر أن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم يستلموا مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام، الأمر الذي صعّب عليهم مواصلة الانضباط في العمل، ناهيك عن الملاحقات الأمنية الحوثية التي استهدفت المئات منهم، واضطرتهم إلى مغادرة المحافظة للنجاة من تلك الانتهاكات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.