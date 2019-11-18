مصدر تربوي بإب يؤكد فصل الحوثيين لمئات المعلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أكد مصدر تربوي بمحافظة إب، إسقاط مليشيا الحوثي للمئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلم ومعلمة من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب.



وأفاد المصدر، بأنه فصل 788 معلم ومعلمة يأتي بعد قيام المليشيا بفصل 500 معلم ومعلمة في ينائر الماضي.

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وفي مايو 2018م أقدمت على فصل نحو 1100معلم ومعلمة بمختلف مديريات محافظة إب، ليرتفع العدد إلى قرابة 2400 معلم ومعلمة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة.

يذكر أن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم يستلموا مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام، الأمر الذي صعّب عليهم مواصلة الانضباط في العمل، ناهيك عن الملاحقات الأمنية الحوثية التي استهدفت المئات منهم، واضطرتهم إلى مغادرة المحافظة للنجاة من تلك الانتهاكات.