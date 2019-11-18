- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن مغادرة رئيس الحكومة الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
يصل رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض الذي وقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.
وذكرت مصادر مطلعة أن طائرة رئيس الحكومة أقلعت اليوم من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى عدن".
ومن المتوقع أن يرافق رئيس الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.
وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.
وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مغادرة رئيس الحكومة الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.