أنباء عن مغادرة رئيس الحكومة الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يصل رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض الذي وقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.



وذكرت مصادر مطلعة أن طائرة رئيس الحكومة أقلعت اليوم من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى عدن".

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ومن المتوقع أن يرافق رئيس الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.

وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.