شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. حيس تتعرض لقصف حوثي عنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي الموالية لإيران قصفها واستهدافها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة غرب حيس بالقذائف والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 . وأردفت المصادر ان المليشيات فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. حيس تتعرض لقصف حوثي عنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.