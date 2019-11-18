- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشققات أرضية في حجة تثير هلع السكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
أثار وقوع تشققات أرضية في مناطق بمحافظة حجة مخاوف السكان من أن يكون ذلك دليلا على قرب وقوع زلازل.
وذكر سكان أن تشققات طالت سطح الأرض في مديرية خيران المحرق بمنطقة أفلح وبني حملة ينبعث منها هواء.
ولفتوا الى أن التشققات بدأت في أفلح بمنطقة ذراع النيد وامتدت الى بني حملة وإلى العريض.
وناشد السكان المسؤولين والجهات المختصة بسرعة متابعة المشكلة، كون البعض يتخوف من أن تكون التشققات ناتجة عن تحركات لزلزال أو بركان.
ودعت الجهات المعنية بالمحافظة المواطنين تجنب المرور بوسائل النقل المختلفة في هذه المنطقة خاصة أثناء سقوط الأمطار، وأخذ الحذر أثناء المرور فيها وعدم التوقف في الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر تشققات أرضية في حجة تثير هلع السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.