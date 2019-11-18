تشققات أرضية في حجة تثير هلع السكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ حجة

أثار وقوع تشققات أرضية في مناطق بمحافظة حجة مخاوف السكان من أن يكون ذلك دليلا على قرب وقوع زلازل.



وذكر سكان أن تشققات طالت سطح الأرض في مديرية خيران المحرق بمنطقة أفلح وبني حملة ينبعث منها هواء.

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ولفتوا الى أن التشققات بدأت في أفلح بمنطقة ذراع النيد وامتدت الى بني حملة وإلى العريض.

وناشد السكان المسؤولين والجهات المختصة بسرعة متابعة المشكلة، كون البعض يتخوف من أن تكون التشققات ناتجة عن تحركات لزلزال أو بركان.

ودعت الجهات المعنية بالمحافظة المواطنين تجنب المرور بوسائل النقل المختلفة في هذه المنطقة خاصة أثناء سقوط الأمطار، وأخذ الحذر أثناء المرور فيها وعدم التوقف في الطريق.