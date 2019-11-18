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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تصعد سلسلة خروقاتها بالجاح في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف.
وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها نحو مواقع القوات المشتركة في المنطقة بالأسلحة الرشاشة وبسلاح الدوشكا بشكل مكثف ومتواصل.
واشارت المصادر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية بقصف وإستهداف الأحياء السكنية بشكل همجي في مختلف مديريات محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على اتفاق استوكهولم.
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