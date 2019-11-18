الحوثيون يُهاجمون مواقع المشتركة لمرتين في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن مساء اليوم الأحد هجوماً عنيفاً على مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.
وقالت مصادر محلية في التحيتا إن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على الأطراف الجنوبية لمركز مدينة التحيتا ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية.
وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في وسط مدينة التحيتا وبشكل عنيف، بالتزامن مع الهجوم على مناطق جنوب المدينة .
وفي ذات السياق قالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية تشن منذ وقت قليل هجوماً واسعاً على مناطق جنوب التحيتا هو الثاني من نوعه ، بعد أن شنت ظهر اليوم هجوماً عنيفاً على المناطق ذاتها.
وأكدت المصادر أن المليشيات تحاول التوغل لسحب جثث عشرات القتلى من مسلحيها الذين سقطوا ظهر اليوم خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم الحوثيين على مناطق جنوب المديرية.
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