شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..(فيديو) العثور على كائن نادر داخل احدى المقابر يقوم بأكل جثث الأموات ويصدر اصوات صرخات بشرية مكتومة ومفزعة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر احد الاشخاص على حيوان " يدعي " تيجو " وهو اشبه بتنين صغير يتواجد داخل المقابر العربية . وبحسب ما اكده الشخص الذي عثر عليه فأن هذا الحيوان الغريب والنادر يقوم باكل جثث الموتي وحين يشعر باقتراب اي شخص منه في حال فتح القبر يصدر اصوات تحاكي اصوات صيحات البشر المكتومة وهو ما يولد شعورا مرعبا عند اي شخص يسمع هذه الاصوات بانها صادره عن الميت فيسارع الى الهرب .

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