شاهد مصير مصير مأساوي لداعية السعودي الشهير الذي نصح الملك سلمان وولي عهده سرًا..؟ اليوم داخل السجن (الاسم + الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - توفى داعية سعودي شهير، داخل محبسه أمس، بعد مرور 3 سنوات من اعتقاله لأغرب سبب.

حيث أكد حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالقضايا الحقوقية في السعودية، وفاة الداعية السعودي فهد القاضي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات، بسبب إرساله خطابًا سريًا للديوان الملكي يوجه في عدة نصائح.

وكتب «معتقلي الرأي» :« تأكد لنا وفاة الشيخ المحتسب فهد القاض في السجن يوم أمس».

وتابع :« الشيخ معتقل منذ 2016 على خلفية خطاب نصيحة سري وجهه للديوان الملكي وقد حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات.. غنا لله وإنا إليه راجعون».

والقاضي ليس الداعية الأول الذي يموت في السجون السعودية، إذ قامت السلطات هناك بالإفراج عن الدكتور أحمد العماري، بعد إصابته بموت دماغي، جراء ظروف اعتقاله مطلع العام الجاري، وتوفى داخل المستشفى.



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