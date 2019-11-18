مقتل شاب وإصابة والده برصاص مسلح حوثي في محافظة ذمار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
قتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده، أمس، برصاص مسلح حوثي محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن مسلحا حوثيا يدعى المغربي أطلق النار على ابن عمه "محمد حسين المغربي" في مديرية مغرب عنس غربي المحافظة، ليفارق الحياة على الفور، بينما نقل والده إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بعدة طلقات.
ولفتت المصادر إلى أن شجارا على القات تطور إلى مشادة كلامية قبل أن ينتهي بجريمة قتل.
وتابعت المصادر أن المسلح الحوثي لاذ بالفرار إلى أحد مقرات المليشيات الحوثية للاحتماء بها.
وتشهد محافظة ذمار فوضى أمنية منذ سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة في اليمن أواخر العام 2014.
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