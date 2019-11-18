قصف جوي ومدفعي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في عدة مناطق بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على تجمعات للمليشيا في منطقة "طخية" التابعة لمديرية "مجز" بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. Advertisements كما تعرضت مواقع حوثية في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية لقصف جوي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي والمدفعي في المديريتين. هذا وتدور معارك متقطعة بين الجيش والمليشيا على خمس جبهات في محافظة صعدة منذ ثلاثة أعوام.

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