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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو..صرصور على جهاز ضغط بأحد مستشفيات القنفذة

وثق مقطع فيديو متداول وجود صرصور على جهاز ضغط في أحد المستشفيات جنوب القنفذة. وأعربت المواطنة التي قامت بتسجيل المقطع عن استيائها من افتقار المستشفى للنظافة. جديد اب برس : Advertisements وطالبت موثقة المقطع بسرعة محاسبة المسؤولين عن المستشفى ونظافتها.

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