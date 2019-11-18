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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جلسة توعوية حول القضية الجنوبية في مخرجات الحوار بالمكلا
الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365
عقدت في مدينة المكلا محافظة حضرموت، الأحد، جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني والتي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مبادرة شباب الجزيرة.
وناقشت الجلسة التي حضرها 33 مشاركا، جــذور ومحتــوى القضيــة الجنوبيــة في مخرجات الحوار الوطني بأبعادهــا السياســية والحقوقيــة والقانونيــة والإقتصاديــة، والحلول الجذرية التي تضمنتها المخرجات في اطار دولة شراكة توزع فيها السلطة والثروة بشكل منصف وتحترم فيها الحريات العامة وتعطى الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والإقتصادية لكافة المواطنين بالتساوي.
كما ناقش المشاركون اجراءات جبر الضرر ومعالجات مشــاكل التنميــة وإصــلاح المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، ضمن دولة مدنية اتحادية حديثة.
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