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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بعد اختفاء محمد علي ...هذه الشخصية العالمية تفاجئ الرئيس السيسي ويهدد بنشر فضائح مصورة للرئيس "شاهد"

تضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام باسم “الجوكر” وحملته التي أطلقها للإطاحة بالسيسي ونظامه، ولاقت تفاعلا كبيرا في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل وتصدر اسم الحملة قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

جديد اب برس :

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ويظهر على الفضاء الافتراضي المصري بين الفينة والأخرى شخصيات تدعو لحراك شعبي في مصر استكمالا لثورة 25 يناير.

وكان آخرها شخصية “الجوكر المصري”، والتي دشنها تامر جمال، الممثل والأخصائي النفسي المصري المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يعرف عن نفسه كـ “شخصية ساخرة تهدف للتوعية السياسية بطريقة كوميدية”.

يقول جمال إن شخصياته بدأت مع ثورة يناير واتخذت عدة أسماء مثل “عطوة كنانة” أو “د. عيد سعيد”، ويتقمص شخصيات أخرى على الإنترنت معظمها يركز على “الجوانب النفسية” التي تهدف لـ “نشر الوعي”.

لقت شخصية “الجوكر المصري”رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته من خلال فيديوهات نشرها على صفحاته إلى تشكيل “خلايا ثورية”، كل منها يتألف من سبعة 7 أفراد يثقون بهم من دائرتهم المقربة، يحملون نفس المعتقدات و يؤمنون بقضية “تحرير الوطن”.

وتفاعل عدد من المصريين مع شخصية الجوكر وعبروا عن مساندتهم له عبر وسوم #الجوكر_يمثلني_ليه و #الخلية_الثورية و #الجوكر_فكرة_ثورة.

ويعرف “الجوكر المصري” عن نفسه بعبارات عديدة من أبرزها “انتمائه لثورة 25 يناير” وبأنه “حر ومستقل ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة”.

جذبت فكرة “استقلال الجوكر” العديد من المغردين المصريين الذين اعتبروه يمثل المصريين بسبب “عدم انتمائه لأي فئة”.

وطرح “الجوكر المصري” ما وصفه بالحلول التي تعاني منها البلاد ومن بينها أزمة سد النهضة القائمة بين مصر وإثيوبيا، ويقول إن الحل يتألف من ثلاث خطوات “تتطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الشعب يطالب فيه بسحب اتفاقية المبادئ التي وقعت عليها مصر”.