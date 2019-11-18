محافظ شبوة يوجه بسرعة استكمال مشروع تأهيل مطار عتق الدولي

شدد محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الأحد، على ضرورة التسريع في استكمال ما تبقى من عملية إعادة تأهيل مطار عتق الدولي.



جاء ذلك خلال ترأسه لقاءً مشتركا للجنتي المناقصات والإشراف على تأهيل المطار، بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير امن المحافظة العميد عوض الدحبول.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ": فإن "بن عديو" وجه بضرورة سرعة البت في شراء وتركيب ما تبقى من الأجهزة الرقمية الحديث الخاصة بالتفيش والرقابة الالكترونية على أمتعة المسافرين بالمطار، واستكمال منظومة البنى التحتية لخدماته الأرضية والملاحية وفتح مكتب للهجرة والجوازات بالمطار.

وشدد محافظة شبوة على أهمية الشروع في عملية التوسعة لمداخل مدرجات المطار حتى يتمكن من استيعاب حركة اكبر الطائرات .

كما وجه لجنة المناقصات بالمحافظة بضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بسور المطار وإنزال الإعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام المطار سالم حامد المراحل التي تم انجازها من عملية التأهيل الشاملة للمطار .. مشيراً إلى أنه تم استكمال عملية التأثيث وتركيب شبكتي تكييف مركزية ورقابة الالكترونية وتركيب أجهزة ملاحية لقياس سرعة الرياح والضغط وتسجيل حالتيهما رقميا

