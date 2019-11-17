شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحذر من منتجاة “حار نار“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعميما للمستهلكين وتجار الجملة والتجزئة بعدم تداول منتجات منتفهات ذرة ماركة “حار نار“ مفندة سبب التحذير.

Advertisements وقالت الهيئة إن المنتج مخالف لمعايير الجودة وضرره بالغ على الصحة، وجاء ذلك في إنفوجرافيك نشرته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وخصصت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، رقما مجانيا للابلاغ عن أي كميات من المنتج المذكور أعلاه على الرقم المجاني التالي: 8001222.

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