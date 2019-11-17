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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أبرز عناوين

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

 

صحيفة تكشف رفض التحالف محاولات الإخوان للتلاعب بـ"اتفاق الرياض"

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435084/

 

البحسني يوجه بتسهيل حركة  بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435085/

 

محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435086/

 

البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435088/

 

البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435089/

 

محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لتسهيل اجراءات المستثمرين بحضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435091/

 

البحسني يرعى اتفاقية لتحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا.. صور

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435092/

 

البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435093/

 

معين عبدالملك يلتقي الشخصيات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435095/

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الحكومة تحيي قبائل البيضاء وأبنائها الأبطال لتصديهم الشجاع للانقلاب الحوثي

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435096/

 

انعقاد جلسة توعوية حول القضية الجنوبية في مخرجات الحوار بالمكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435097/

 

مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة  نازحة

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435099/

 

احتفالات فرائحية باليوم العالمي للأطفال الخدج بمأرب

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435100/

 

حضرموت لمكافحة السرطان تحتفي بإختتام الشهر الوردي

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435101/

 

مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية لعدد من المحافظات

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435102/

 

مناقشة مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في مجالي الصحة والصرف الصحي بشبوة

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435104/

 

محافظ شبوة يشدد على ضرورة إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435106/

 

الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات نتنياهو العدائية

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435107/

 

لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435109/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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