شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

صحيفة تكشف رفض التحالف محاولات الإخوان للتلاعب بـ"اتفاق الرياض" الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435084/ البحسني يوجه بتسهيل حركة بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435085/ محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435086/ البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435088/ البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435089/ محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لتسهيل اجراءات المستثمرين بحضرموت الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435091/ البحسني يرعى اتفاقية لتحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا.. صور الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435092/ البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435093/ معين عبدالملك يلتقي الشخصيات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435095/ Advertisements الحكومة تحيي قبائل البيضاء وأبنائها الأبطال لتصديهم الشجاع للانقلاب الحوثي الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435096/ انعقاد جلسة توعوية حول القضية الجنوبية في مخرجات الحوار بالمكلا الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435097/ مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة نازحة الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435099/ احتفالات فرائحية باليوم العالمي للأطفال الخدج بمأرب الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435100/ حضرموت لمكافحة السرطان تحتفي بإختتام الشهر الوردي الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435101/ مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية لعدد من المحافظات الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435102/ مناقشة مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في مجالي الصحة والصرف الصحي بشبوة الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435104/ محافظ شبوة يشدد على ضرورة إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435106/ الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات نتنياهو العدائية الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435107/ لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع الأحد 17 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/435109/

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