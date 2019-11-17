بدء دورتين تدريبيتين في مجالي المياه والنظافة بحضرموت الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، الدورة التدريبية في مجالات الادارة والتشغيل والصيانة للجان المشغلة لمشاريع مياه الريف الي ينظمها فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بوادي حضرموت والصحراء وبدعم من منظمة اليونيسيف وتمويل الاتحاد الأوروبي .



ويشارك في الدورة على مدى ثلاثة أيام 30 متدربا يمثلون عشرة مشاريع مياه أهلية مختلفة في مديريات وادي حضرموت والصحراء بهدف تنمية مهارات العاملين في تلك المشاريع لتطويرها وتحديث الوسائل فيها .

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وفي سياق متصل افتتح وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي،دورة مهارات الاشراف الميداني لمشرفي النظافة التي يقيمها صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بالتعاون مع الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية بديوان الوكيل .

وتهدف الدورة التي يحاضر فيها المهندس سالمين مسينون على مدى يومين اكساب 25 متدربا يمثلون المشرفين الميدانيين لوحدات النظافة والتحسين بمديريات سيئون وتريم والقطن وشبام ،عدد من المفاهيم والمعلومات والخبرات حول العملية الإشراقية والتنظيمية في ادارة الفريق وتسخير الطاقات والامكانات المتاحة لتحقيق أكبر فائدة وأقل جهد .

واكد الوكيل التميمي على اهمية الدورة لتأهيل العاملين في صندوق النظافة لتحقيق مزيدا من النجاحات وتحسين النظافة في مختلف المديريات ، مثمنا الجهود الجبارة التي يقومون بها في سبيل اظهار المدينة بشكلها اللائق ، حاثا المشاركين على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيقاها على الصعيد العملي.