استفادة 820 مريض من خدمات عيادات المخيّم الطبي والجراحي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

استفادت 820 حالة مرضية من العيادات التخصصية بالمخيّم الطبي والجراحي والتدريبي الذي اقامته بهيئة مستشفى سيئون العام مؤسسة ميد جلوبال الامريكية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان بتمويل وتنفيذ ميد جلوبال.



وتم بالمخيم خلال الفترة من 6 – 14 نوفمبر 2019 م اجراء 62 عملية جراحية متنوعة .

وفي حفل الاختتام الذي حضره مدير المخيمات بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحميد منصور ابو حاتم قدم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي الشكر والتقدير لطاقم البعثة من مختلف بلدان العالم على تحمله مشقة السفر لتقديم الخدمة الانسانية التطوعية للمرضى بحضرموت الوادي والصحراء وتخفيف معاناتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .

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بدوره عبر رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور انيس عيديد عن سعادته بنجاح المخيم الطبي الجراحي التدريبي الذي تخلله على مدى عشرة ايام المعاينة للحالات المرضية واجراء العمليات الجراحية النوعية الى جانب التدريب من قبل الاطباء في العديد من التخصصات والاستشارات العلاجية والمناوبة في العيادات اليومية .

الى ذلك اوضح مدير العمليات بمؤسسة ميد جلوبال الدكتور تيسير كريم ،بان عدد اللذين شاركوا بالمخيّم 24 شخصا منهم 20 اخصائي طبي اضافة الى فريق لوجستي شاركوا من ست دول نصفهم من الولايات المتحدة الامريكية والبقية من كندا واسبانيا وروسيا وانجلترا وفرنسا..مشيرا الى انه تم بالمخيم تدريب 30 في مجال الانعاش الوليدي لحديثي الولادة 6 منهم صاروا مدربين رئيسيين و قادرين على برامج تدريبيه بهيئة مستشفى سيئون العام والمرافق الصحية بحضرموت الوادي والصحراء ، اضافة الى استفادة 26 طبيبا من تدريب جهاز الاوترا ساوند .

ولفت كريم الى ان المؤسسة ستهدي 5 اجهزة من الاوترا ساوند الى هيئة مستشفى سيئون العام واحد للطواري وغرفة العناية المركزة وقسم الجراحة فيما الجهازين الاخرين ستصرفها الهيئة الى مستشفى تريم العام والاخير لمركز اليسر للكلية الصناعية اضافة الي صرف عدد من الادوات والاجهزة البسيطة وصرف العلاجات من الادوية المجانية التي جميعها ستبقى بالهيئة .

وبدوره اكد مدير العلاقات العامة بمؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية صالح عوض عمر باقلاقل بان المخيم حقق اهدافه في استفادة اهلنا بحضرموت الوادي والصحراء وكذا الكوادر الطبية بهيئة مستشفى سيئون العام برغم الفترة القصيرة من خلال العيادات الطبية واجراء العمليات والتدريب والتأهيل .

وفي ختام الحفل تم تكريم مؤسسة ميد جلوبال بهدية تذكارية تحمل عدد من المواقع الاثرية بحضرموت اضافة الى تكريم هيئة مستشفى سيئون العام كل طاقم البعثة المشاركة بدروع الشكر والعرفان فيما كرمت مؤسسة ميد جلوبال مدير عام مكتب وزارة الصحة ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام والطاقم الطبي والفني والتمريضي والخدماتي المشارك معهم بالمخيم بشهادات الشكر والتقدير .